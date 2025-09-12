Ciberseguridad en el sector educativo: el ransomware pierde terreno, pero la IA amenaza con nuevos riesgos

septiembre 12, 2025

El sector educativo está logrando avances importantes contra el ransomware, de acuerdo con el informe anual Estado del Ransomware en Educación 2025 de Sophos.

El estudio global revela que cada vez más instituciones logran recuperar sus datos, se reducen los pagos de rescate y bajan los costos de recuperación. Sin embargo, estas mejoras vienen acompañadas de un aumento en el estrés y el agotamiento del personal de TI: casi 40% de los encuestados reportó haber sufrido ansiedad después de un ataque.

Escuelas de educación media y básica, el objetivo más accesible para los atacantes

En los últimos cinco años, el ransomware se ha convertido en una de las amenazas más recurrentes para el sector educativo, con ataques que ocurren diariamente. Con menos personal, recursos limitados y grandes volúmenes de datos sensibles las instituciones, especialmente de educación media y básica se vuelven los “blancos fáciles” para los ciberdelincuentes.

En este sentido, las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria reportaron que el 22% de los ataques de ransomware se originaron en correos de phishing. Con la IA facilitando correos más convincentes, fraudes por voz e incluso deepfakes, las escuelas de estos niveles corren el riesgo de convertirse en terreno de prueba para tácticas emergentes.

Por otro lado, la investigación también revela que los ciberdelincuentes buscan los datos de alto valor de las universidades e instituciones de educación superior, que resguardan investigaciones sobre IA y bases de datos de modelos de lenguaje, por lo que siguen siendo un blanco estratégico y prioritario. Las principales debilidades explotadas en este nivel educativo fueron vulnerabilidades (35%) y brechas de seguridad que incluso los proveedores de ciberseguridad desconocían (45%).

Las consecuencias para las escuelas en todos los niveles son graves: interrupción de clases, presupuestos comprometidos y un creciente temor por la privacidad de estudiantes y personal. Sin defensas más sólidas, las escuelas corren el riesgo no solo de perder recursos vitales, sino también la confianza de las comunidades a las que sirven.

“Los ataques de ransomware en educación no solo interrumpen las clases, también comunidades enteras: estudiantes, familias y docentes. Si bien es alentador ver que las escuelas están fortaleciendo su capacidad de respuesta, la verdadera prioridad debe ser prevenir estos ataques desde el inicio. Para ello se requiere una planificación sólida y colaboración estrecha con socios de confianza, especialmente ante tácticas nuevas impulsadas por IA”, señaló Alexandra Rose, Directora de Investigación de Amenazas en CTU de Sophos.

Entre los logros más destacados que demuestran de las instituciones educativas están fortaleciendo su capacidad de reacción ante ataques de ransomware se encuentran:

Prevención efectiva: Las escuelas de nivel medio y básico bloquearon el 67% de los ataques antes de que cifraran archivos, y las universidades lograron un 38%, la mejor tasa en cuatro años.

Caída en pagos y demandas: Las demandas de rescate bajaron 73%, mientras que los pagos promedio cayeron de 6 millones a 800 mil dólares en educación básica/media y de 4 millones a 463 mil en educación superior.

Reducción en costos de recuperación: Excluyendo rescates, los costos bajaron 77% en educación superior y 39% en educación media y básica, aunque estas últimas siguen enfrentando los gastos más altos del sector. Además, entre quienes sufrieron cifrado de datos, el 97% logró recuperar su información.

Cómo mantener los avances logrados

A pesar de los avances, persisten vulnerabilidades críticas: 64% de las víctimas reportó protecciones insuficientes, 66% carece de personal especializado y 67% enfrenta brechas de seguridad.

Con base en su experiencia protegiendo a miles de instituciones educativas, el equipo de expertos de Sophos recomienda:

Enfocarse en la prevención: Las escuelas de nivel medio y básico han demostrado que es posible detener ataques antes del cifrado. Es clave combinar detección y respuesta con medidas preventivas que eviten que los sistemas se vean comprometidos.

Asegurar financiamiento: Contar con recursos y apoyos locales, así como con programas internacionales como E-Rate en Estados Unidos o iniciativas del National Cyber Security Centre en Europa, permite fortalecer redes, cortafuegos y servicios de ciberdefensa, ayudando a prevenir y resistir ataques.

Unificar estrategias: Adoptar enfoques coordinados dentro de entornos tecnológicos complejos ayuda a cerrar brechas de visibilidad y reducir riesgos antes de que los atacantes los aprovechen.

Aliviar la carga del personal: Los ataques afectan directamente al equipo de TI. Asociarse con proveedores de confianza que ofrezcan servicios como Managed Detection and Response (MDR) y monitoreo 24/7 permite ampliar capacidades y reducir presión.

Reforzar la respuesta: Incluso con prevención, es esencial estar listo ante incidentes. Contar con planes de respuesta, simulaciones y servicios continuos como MDR acelera la recuperación y reduce impactos.

Los datos del informe Estado del Ransomware en Educación 2025 provienen de una encuesta imparcial, sin afiliación a proveedores, realizada a 441 líderes de TI y ciberseguridad (243 de educación media y básica y 198 de educación superior) que fueron atacados por ransomware durante el último año.

Las organizaciones encuestadas tienen entre 100 y 5,000 empleados y están ubicadas en 17 países. La encuesta se llevó a cabo entre enero y marzo de 2025, y los encuestados respondieron sobre sus experiencias con ransomware durante los 12 meses anteriores.