Christopher Landau llama a fortalecer la cooperación con México contra el narco

noviembre 2, 2025

Condena asesinato de Carlos Manzo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, expresó este domingo su solidaridad con México tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos.

Landau destacó que Estados Unidos está comprometido en fortalecer la cooperación con México en materia de seguridad, con el objetivo de erradicar al crimen organizado que afecta a ambos países.

“Que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, señaló, recordando al alcalde sosteniendo a su hijo momentos antes del ataque.

El subsecretario subrayó que este hecho demuestra la urgencia de unir esfuerzos entre ambos gobiernos para proteger a los ciudadanos y garantizar justicia.

Este pronunciamiento se suma a la condena de autoridades mexicanas, que calificaron el asesinato como un acto “cobarde” y reafirmaron su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.