¿El ajo como aliado de la longevidad? Un estudio muestra efectos prometedores

SEVILLA, ESPAÑA.- Una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) demostró que los compuestos dialil sulfurados —moléculas ricas en azufre presentes en plantas de la familia Allium, como el ajo, la cebolla y el puerro— tienen la capacidad de “alargar la vida” en ratones.

De acuerdo con una nota del CSIC, los resultados, publicados en la revista Cell Metabolism, abrieron nuevas vías para el desarrollo de tratamientos que permitan mantener una buena calidad de vida durante el envejecimiento.

Nuevas pistas sobre envejecimiento saludable

De acuerdo con Europa Press, aunque el estudio se realizó en ratones y, por lo tanto, no es directamente aplicable a humanos, los investigadores consideraron que se trata de una vía de trabajo prometedora. El trabajo incluyó un estudio observacional en humanos, realizado en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que reveló que las personas con mayor fuerza muscular, mejor perfil de triglicéridos y menor propensión a alteraciones neurocognitivas eran aquellas con mayor actividad de algunos de los mecanismos sobre los que actúan estos compuestos del ajo.

La investigación, centrada en los compuestos presentes en el ajo, demostró que “estas moléculas retrasan múltiples efectos negativos del envejecimiento y aumentan la esperanza y calidad de vida en ratones macho, tanto jóvenes como de edad avanzada”.

Además, el equipo observó que, tras añadir dialil sulfurados a la dieta de los ratones, se produjeron mejoras en el funcionamiento de la insulina —clave para regular el metabolismo y prevenir enfermedades— y en mecanismos de señalización celular implicados en el envejecimiento.

Según detalló el estudio, “estos compuestos provocan cambios en los mecanismos que modulan varias de las rutas biológicas involucradas en la progresión del envejecimiento”.

Evidencia en animales y observaciones en humanos

La evidencia indica que estos mecanismos, presentes tanto en animales como en humanos, “son clave para vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, aunque es necesario seguir investigando antes de extrapolar estos resultados a personas”, explicó la primera autora del trabajo e investigadora del CSIC en el Cabimer (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa), María Ángeles Cáliz Molina.

El estudio también valoró que, en los ratones analizados, estas moléculas mejoraron alteraciones características de enfermedades:

Musculoesqueléticas, como la sarcopenia

Metabólicas, como la diabetes tipo 2

En este sentido, resulta especialmente relevante su papel en la regulación de la metainflamación, una inflamación crónica de bajo grado relacionada con alteraciones metabólicas como la obesidad y la hiperglucemia. Compuestos naturales con potencial terapéutico

De acuerdo con el científico del CSIC y autor sénior del trabajo, Alejandro Martín-Montalvo, también investigador del Cabimer, “los resultados son prometedores y el hecho de que se trate de compuestos de origen natural que forman parte de la dieta es un punto a su favor, pero aún hay mucho trabajo por delante para conocer su potencial real en la mejora de la salud humana”.

Martín-Montalvo subrayó que “es necesario seguir investigando, tanto en modelos animales como en humanos, antes de poder recomendar su uso”.

Los dialil sulfurados son compuestos orgánicos de azufre que se encuentran de forma natural no solo en el ajo, sino también, aunque en menor medida, en otros vegetales de la familia Allium, como la cebolla y el puerro. Además de influir en el aroma y el sabor, son responsables de diversos efectos benéficos para la salud.

“Como ocurre con la cebolla, cuando el ajo se parte o se mastica, libera dialil sulfurados”, puntualizó el investigador, quien añadió que estos compuestos:

Actúan como antioxidantes, al proteger a las células del daño causado por los radicales libres

Inducen la producción de sulfuro de hidrógeno, un transmisor que funciona como interruptor de rutas biológicas vinculadas con el envejecimiento

Conocíamos la importancia de estas rutas para la longevidad, pero no el efecto de inducir este transmisor en mamíferos”, explicó Martín-Montalvo. Con este estudio se demostró que, al menos en ratones, estos compuestos pueden potenciar mecanismos que mejoran tanto la esperanza como la calidad de vida.

En este contexto, recordó que “el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticas y metabólicas aumenta con la edad”, ya que “más de la mitad de las personas mayores no tienen una calidad de vida óptima”. Un campo de investigación en expansión

El desarrollo de terapias destinadas a retrasar o evitar la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la edad se ha convertido en una “prioridad global”, y la capacidad de estos compuestos para modular aspectos relevantes de dichas enfermedades impulsa a continuar las investigaciones, concluyó el científico.

La investigación, dirigida desde el Cabimer, contó con la participación del Instituto de la Grasa (IG-CSIC), el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF, CSIC-US), el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío, la Cleveland Clinic y el área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Ciber.

El estudio al que se hace referencia fue publicado en Cell Metabolism, una de las revistas de mayor impacto en biología celular y metabolismo, editada por Cell Press, y se enmarca en una línea de investigación internacional sobre envejecimiento saludable y restricción de daños metabólicos asociados a la edad.

De acuerdo con datos del propio CSIC, en los experimentos con ratones macho la suplementación con compuestos dialil sulfurados permitió extender la esperanza de vida media y máxima en porcentajes de un solo dígito, además de mejorar marcadores funcionales como fuerza muscular, sensibilidad a la insulina y rendimiento neuromotor, parámetros habitualmente utilizados en estudios preclínicos de longevidad.

En humanos, aunque no se evaluó el consumo directo de ajo como intervención, el análisis observacional se apoyó en biomarcadores metabólicos y funcionales como la fuerza de prensión manual —considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un predictor de fragilidad y mortalidad—, los niveles de triglicéridos y el desempeño cognitivo.

Estudios epidemiológicos previos, citados por organismos de salud pública europeos, indican que dietas ricas en vegetales del género Allium se asocian con menor riesgo cardiovascular y mejor control glucémico, aunque sin poder establecer causalidad directa.

Asimismo, la relevancia de la metainflamación señalada en el trabajo se alinea con evidencia clínica que muestra que la inflamación crónica de bajo grado aumenta de forma significativa a partir de los 60 años y está vinculada con enfermedades como diabetes tipo 2 y Alzheimer, cuya prevalencia conjunta afecta a más del 20 % de la población mayor en países desarrollados, según datos de la OCDE.

Estos elementos refuerzan el interés científico del hallazgo, pero también subrayan la necesidad —reiterada por los propios autores— de ensayos clínicos controlados antes de trasladar los resultados a recomendaciones dietéticas o terapéuticas en humanos.