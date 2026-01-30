‘Chapitos’ involucrados en desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa: Harfuch

enero 30, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Tijuana.–El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal mantiene un despliegue total y sin límite de recursos para localizar a los 10 trabajadores mineros secuestrados el pasado 24 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, en un caso que ya es investigado como una acción directa de la delincuencia organizada vinculada a una célula de Los Chapitos.

Durante una conferencia, García Harfuch afirmó que, por instrucciones de la presidenta de México, todo el Gabinete de Seguridad participa de manera activa en la búsqueda, con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones federales, en coordinación con autoridades estatales.

“Primero decirle a las familias de las víctimas que no vamos a parar en su búsqueda. Todas las instituciones del Gabinete de Seguridad ya estamos participando tanto en la búsqueda como en la investigación”, sostuvo el funcionario.

El titular de la SSPC explicó que, aunque no existe un número específico de elementos asignados exclusivamente al operativo, el Ejército mexicano y la Marina mantienen un despliegue reforzado en la zona serrana de Concordia, considerada de alta complejidad por la presencia de grupos criminales.

García Harfuch confirmó que las autoridades federales tienen identificada la operación de una célula de Los Chapitos en la región, así como a uno de sus líderes, quien ya es buscado por las fuerzas de seguridad.

“En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, puntualizó.

El secretario aclaró que, de acuerdo con los primeros reportes, no existían amenazas previas ni antecedentes de agresiones contra los trabajadores o la empresa minera, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una acción criminal directa y coordinada, en la que las víctimas fueron privadas de la libertad en un solo evento.

Cuestionado sobre una posible comunicación con el gobierno de Canadá, debido a que la empresa minera es de origen canadiense, García Harfuch indicó que desconoce si la Cancillería ya estableció contacto con la embajada, aunque aseguró que esa información será confirmada a la brevedad.

También señaló que, hasta el momento, no se tiene registro de amenazas previas ni de una denuncia formal por desaparición presentada por la empresa, aunque la investigación continúa abierta y en curso.

Ante la pregunta sobre si el caso podría tratarse de una extorsión a gran escala, el funcionario respondió que la información confirmada hasta ahora indica que se trató de una sola acción delincuencial, en la que las víctimas fueron privadas de la libertad de manera simultánea, sin que se haya definido aún un móvil económico específico.

“Fue en una misma acción delincuencial donde privaron de la libertad a las víctimas y es lo que tenemos hasta ahorita”, concluyó.