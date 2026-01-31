Célula de “Los Chapitos”, responsable de ataque a diputados en Culiacán: García Harfuch

enero 30, 2026

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de “Los Chapitos” como responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, en Culiacán, Sinaloa.

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 30 de enero, realizada desde Tijuana, el funcionario federal aseguró que las investigaciones continúan y que se trabaja en coordinación con autoridades locales y federales para presentar avances pronto y esclarecer los hechos registrados del pasado miércoles 28.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto”, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch indicó que el ataque forma parte de las acciones violentas de grupos delictivos que operan en la entidad, y aseguró que hay custodia policial en el hospital donde están los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

Este jueves 29 de enero, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, informó que Elizabeth Montoya perdió un ojo, pero está fuera de peligro su vida; mientras que Sergio Torres está delicado luego de haber sido trasladado a otro hospital de alta especialidad por el impacto de arma de fuego que recibió en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar, los diputados fueron atacados a balazos mientras se desplazaban por el Paseo Niños Héroes, conocido popularmente como el ‘Malecón Viejo’; se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán, desde donde tenían previsto abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México.