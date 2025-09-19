Catean rancho de Reveriano Pérez en Coxquihui, confirma Fiscalía

septiembre 19, 2025

Coxquihui, Ver., a 19 de septiembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado informa que fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional de Tuxpan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ejecutaron un cateo autorizado por un juez en la localidad de El Arenal, perteneciente a este municipio.

Durante dicho operativo fue detenido en flagrancia Benito “N” y se aseguraron diversos objetos, entre ellos: un cilindro de plástico con cables sobresalientes, objetos envueltos en cinta plástica e hilo de rafia, una tabla de castigo, una sustancia granulada de color blanco, una caja vacía de cartuchos balísticos, un paquete de balines, documentos, un estuche con un dron adherido a un cilindro, un control para el mismo y otros cilindros, una sustancia granulada de color gris, pinzas, cables, hojas, memorias micro SD, una pila, polvo blanco, un chaleco táctico, un cargador, un parche de una corporación policial, una motocicleta sin placas, poncha llantas y un casco para motocicleta.

Con pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, el detenido fue puesto a disposición del fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional de Tuxpan, quien definirá su situación jurídica conforme a la ley.