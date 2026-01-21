Carney planta postura a Trump en Davos

enero 20, 2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha dejado en claro su postura frente al fin del orden internacional, como se ha manejado durante años, luego de su contundente intervención en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos. Durante su participación, Carney declaró que el mundo se encuentra “en medio de una ruptura, no de una transición” en temas de finanzas, salud, energía y geopolítica, como consecuencia de una integración global extrema.

Asimismo, hizo referencia a las recientes rupturas en los acuerdos globales por parte de las grandes potencias, quienes han priorizado sus intereses nacionales sobre los colectivos. En este sentido, el mandatario canadiense argumentó que el sistema de gobernanza global que se ha procurado durante tanto tiempo, no volverá a ser el mismo:

“Pero más recientemente, las grandes potencias han empezado a usar la integración económica como armas, aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coacción y las cadenas de suministro como vulnerabilidad a explotar”

Al respecto, hizo un llamado a las naciones a dejar de acogerse al “orden internacional basado en reglas” que ya no funciona y reconocer que este sistema se encuentra en una época en la que los más poderosos ocupan sus intereses utilizando la economía como herramienta de presión.

Prepararse ante la rivalidad

El primer ministro de Canadá también declaró que las naciones debían prepararse para una era de rivalidad sistémica donde la integración económica parece haberse transformado en un arma de coerción. Declaro que “no se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación”.

Como ejemplo, recurrió a ocupar una frase del disidente checo Václav Havel, en el ensayo “El poder de los no poderosos”, para ilustrar su punto. Carney señaló que como en esta obra, naciones y empresas siguen fingiendo creer que las instituciones globales conservan su eficacia, cuando hay una fragmentación global.

Los poderosos tienen su poder, nosotros tenemos algo también, la capacidad de dejar de fingir, nombrar la realidad de fortalecer nuestra vida en casa y de actuar juntos.

Carney llama a la unión de las naciones

Por otro lado, el mandatario presentó su postura frente al interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por comprar Groenlandia. Así, Mark Carney reafirmó que apoyaban firmemente el derecho de Groenlandia y Dinamarca a decidir sobre el futuro de esta nación.

Asimismo, declaró que el compromiso de Canadá con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable, por lo que seguirían trabajando con sus aliados para asegurar los flancos norte y oeste de la alianza, lo que incluye inversiones en radares, submarinos, aviones y tropas para proteger la soberanía territorial.

Carney declaró que su país ha decidido abiertamente dejar de pretender que esta ruptura en el orden internacional no existe, y fortalecerse a través del apoyo mutuo, por lo que indicó que el camino estaba abierto a las otras naciones que decidan sumarse a Canadá.