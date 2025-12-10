Caravana «abrigando corazones» llevará apoyo a comunidades marginadas en temporada invernal: Guadalupe Osorno

diciembre 10, 2025

Redacción/Xalapa. La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, anunció la puesta en marcha de la caravana «Abrigando Corazones», dirigida a entre 20 y 30 municipios con índices de marginación alta y muy alta, y que se ven particularmente afectados por las condiciones climatológicas de la temporada invernal.

En entrevista para En Contacto, la funcionaria estatal detalló que, este año, se incluirán en el operativo los municipios de las zonas serranas de Huayacocotla, así como aquellos de la zona norte que fueron afectados por las lluvias del pasado octubre.

El programa busca llevar apoyo y protección a las comunidades más expuestas a los efectos del frío y a las secuelas de los fenómenos meteorológicos recientes.