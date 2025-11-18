Canadá emite alerta de viaje para 13 estados de México

noviembre 18, 2025

El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes hacia México, recomendando evitar visitas “no esenciales” a 13 estados específicos del país debido a los altos niveles de violencia y delincuencia organizada que registran dichas entidades.

Los estados bajo la advertencia más severa son Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, a los que se suma el Parque Nacional Lagunas de Zempoala en Morelos.

No obstante, estableció excepciones para destinos turísticos específicos: en Chiapas excluye Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas; en Guerrero, Ixtapa y Zihuatanejo por vía aérea; y en Michoacán, Morelia y Pátzcuaro, entre otras ciudades.

La alerta emitida advierte que “los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país”, señalando que los enfrentamientos armados “pueden producirse sin previo aviso” entre cárteles y fuerzas de seguridad.

Aunque reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas para proteger destinos turísticos, el documento menciona agresiones físicas y sexuales, en algunos casos con presunta participación de empleados hoteleros, taxistas y seguridad.

Finalmente, el gobierno de Canadá enumera como principales riesgos los enfrentamientos entre cárteles, secuestros exprés, robos a mano armada, extorsiones y casos de corrupción policial, pidiendo a sus ciudadanos extremar precauciones.