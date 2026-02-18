Aumenta más de 100 por ciento la inversión canadiense en Veracruz

febrero 17, 2026

Xalapa, Ver., martes 17 de febrero de 2026.- La Inversión Extranjera Directa (IED) de origen canadiense en Veracruz aumentó más de 100 por ciento en comparación con el periodo anterior, posicionando a la entidad como un destino estratégico para el capital de ese país y consolidando su liderazgo en la atracción de inversión internacional, informó la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop).

Al tercer trimestre de 2025, Canadá se ubicó como el cuarto inversionista en el estado, al concentrar el 20% de la IED estatal. Este crecimiento sostenido, con variaciones positivas de 64% y 107% en los últimos trimestres, confirma la confianza en las condiciones de competitividad, infraestructura y vocación productiva de Veracruz.

En el ámbito comercial, Canadá es el cuarto socio comercial de la entidad, al representar el 6% del flujo total. Durante 2025, las exportaciones veracruzanas hacia ese país crecieron 19%, mientras que las importaciones aumentaron 25%, reflejando un intercambio dinámico y con potencial de expansión.

Las exportaciones se concentran principalmente en café, azúcar y carne de bovino, productos estratégicos del sector agroindustrial que han fortalecido la presencia de Veracruz en el mercado canadiense. Este desempeño abre oportunidades para diversificar la oferta hacia bienes con mayor valor agregado y ampliar la integración productiva.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, se reunió con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y ampliar los flujos de inversión y comercio.

Lo anterior se enmarca en la política de apertura económica y fortalecimiento de lazos internacionales impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, orientada a atraer capital estratégico, generar empleos y consolidar el desarrollo regional sostenible.