México fortalece su presencia turística en Estados Unidos y Canadá a través de Roadshows

Como parte de la estrategia de diplomacia turística que impulsa el Gobierno de México, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores concluyeron con éxito una gira de promoción en Chicago, Estados Unidos, y Toronto, Canadá, principales emisores de visitantes hacia nuestro país.

La delegación mexicana fue encabezada por Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de Sectur, en representación de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, y contó con la participación de autoridades estatales de la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, representantes del Tren Maya y el Grupo Mundo Maya, así como empresas nacionales en Chicago. En Toronto estuvieron presentes autoridades de la Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Mundo Maya, Tren Maya y empresas mexicanas.

Gracias a la estrecha coordinación con los Consulados de México en Chicago, encabezado por la Embajadora Reyna Torres Mendivil, y Toronto, dirigido por el Embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, se realizaron encuentros clave con actores estratégicos de la industria turística, incluyendo aerolíneas, touroperadores, desarrolladoras y asociaciones del sector.

En Chicago, el Consulado coordinó reuniones con Apple Leisure Group, American Airlines, Aeroméxico, United y Delta Airlines.

El Consulado fue sede de un encuentro con turoperadores y agencias de viajes enfocadas en el mercado hispano. En esta reunión, las personas representantes de las Secretarías de Turismo de Ciudad de México, Michoacán, Nayarit y Zacatecas presentaron las ventajas competitivas de sus destinos turísticos. Representantes del Grupo Mundo Maya presentaron su cadena de hoteles con presencia en zonas arqueológicas del sureste mexicano.

Asimismo, el Consulado convocó a una mesa de trabajo con actores estratégicos en materia de turismo, comercio y conectividad, como la US-Mexico Chamber of Commerce, Choose Chicago, la Cámara de Comercio de Illinois, y la Cámara Hispana de Comercio de Illinois. Durante este encuentro se intercambiaron buenas prácticas en materia de promoción turística y se identificaron oportunidades de colaboración.

Adicionalmente, se realizó un seminario titulado “Meet México”, en el que la delegación presentó la oferta turística, cultural y gastronómica de cada uno de los estados presentes. Al evento asistieron 80 representantes de agencias de viaje locales enfocadas en el mercado estadounidense.

En Toronto, el Consulado promovió acercamientos con Sunwing Vacation Group, Destination Toronto y otros aliados estratégicos.

En estos encuentros se destacó que durante los primeros seis meses de 2025 se registró un flujo de 1.5 millones de canadienses hacia México, de los cuales, más de 500 mil fueron provenientes de Ontario. Asimismo, se señaló que los turistas canadienses actualmente han decidido vacacionar más en México que en Estados Unidos, con un interés creciente en viajes cortos en temporada baja.

También se observó un incremento en la demanda de experiencias auténticas culturales y gastronómicas en México por parte de turistas canadienses. Asimismo, los principales destinos elegidos por los canadienses son destinos de turismo de naturaleza y aventura.

Durante la gira se presentaron los proyectos prioritarios del Gobierno de México, como el Tren Maya, y se destacó la oportunidad histórica que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026, que posicionará a México, Canadá y Estados Unidos como una de las regiones más atractivas para el turismo a nivel global.

Miguel Aguíñiga Rodríguez señaló que con estos encuentros buscan incentivar la llegada de más turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, los dos mercados más importantes para nuestro país.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, los tres principales países de residencia de los turistas extranjeros que arribaron vía aérea a México durante el primer semestre de 2025 fueron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con 9 millones 250 mil 260 turistas en su conjunto.

“Quiero agradecer el compromiso de las y los cónsules con la promoción turística de nuestro país, así como el entusiasmo de los estados por sumarse a esta iniciativa. Sólo trabajando en equipo, lograremos posicionar a México como un destino líder a nivel mundial”, aseveró.

Estos encuentros no solo fortalecen la promoción de la variada oferta cultural, natural y gastronómica de México, sino que también contribuyen directamente a la meta del Plan México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca posicionar al país como el quinto destino más visitado del mundo