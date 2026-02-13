Embajada de Canadá pide justicia por desaparición de mineros en Sinaloa

febrero 12, 2026

La Embajada de Canadá en México exigió a las autoridades el esclarecimiento de la desaparición de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver en Sinaloa y pidió que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

A través de su cuenta oficial en X, la representación diplomática expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que mantiene comunicación con autoridades mexicanas mientras continúan las investigaciones.

“Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, publicó.

El pasado 23 de enero, 10 trabajadores de la empresa Vizsla Silver fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde se mantiene una disputa entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Los operativos de búsqueda que derivaron en el hallazgo de cuerpos en una fosa clandestina. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco de los cuerpos localizados corresponden a los trabajadores desaparecidos.

El 10 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los trabajadores habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal en el contexto de la pugna interna del cártel.

En conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que los responsables pertenecerían a la facción de “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.