Reportan reunión de Donald Trump con separatistas de Canadá y posible apoyo financiero

enero 30, 2026

Se dio a conocer que hubo reuniones encubiertas entre los separatistas de Alberta y funcionarios de la administración de Trump, aumentando las tensiones entre Canadá y Estados Unidos.

Cabe recordar que Alberta es una provincia canadiense considerada como una de las más ricas en petróleo, y cuyo movimiento separatista surge de tensiones históricas con el gobierno de Canadá.

De acuerdo con un nuevo artículo de The Financial Times, se reportaron reuniones encubiertas entre los separatistas de Alberta Prosperity Project, y funcionarios de la administración de Donald Trump

Ante esto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, pidió que Estados Unidos respete su soberanía ante las tensiones de los separatistas de Alberta que hablan sobre una posible independencia.

Estas reuniones surgen en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Ottawa por políticas energéticas; pero además entre los separatistas albertainos y el gobierno canadiense.

Y es que este movimiento en Alberta surge de agravios históricos contra el gobierno de Canadá, como los impuestos al carbono y regulaciones ambientales, con un apoyo del 45% para un referéndum de independencia para la provincia, según encuestas recientes.

Sin embargo, esta interferencia del gobierno estadounidense ha sido calificado como una táctica desestabilizadora que no respeta la soberanía de Canadá.

Mientras que por su parte, los separatistas de Alberta han argumentado tener afinidades culturales y económicas con Estados Unidos; no obstante se ha revelado que este grupo de extrema derecha busca un apoyo económico 500 mil millones de dólares para el referéndum de independencia de Alberta.

Cabe mencionar que Trump ha intensificado su respaldo a grupos como Stay Free Alberta, quienes buscan su autonomía en la provincia petrolera.