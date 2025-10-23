Canaco espera repunte de ventas por temporada de Día de Muertos

octubre 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Comercios de la ciudad registran un incremento paulatino en las ventas con motivo de la temporada de Día de Muertos, especialmente durante la semana previa al 1 y 2 de noviembre.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios en Xalapa, Luis Francisco Llera Hernández dijo que los negocios iniciaron la promoción y exhibición de productos de temporada desde el fin de semana, aunque será a partir del próximo sábado cuando se observe el mayor flujo comercial.

“Hay un repunte de ventas entre un 15 y un 30 por ciento, según el giro, durante el día primero y hoy día dos, que son días festivos y de descanso laboral. Se registra una alta venta de flores, comida y productos de última hora por la visita a los panteones”, explicó.

Además, señaló que los giros más beneficiados durante esta temporada son panaderías, tiendas de abarrotes, florerías, papelerías, tiendas de conveniencia y restaurantes, debido a la compra de artículos para altares, ofrendas y convivencia familiar.

El empresario destacó que el Día de Muertos, además de ser una de las tradiciones más arraigadas del país, representa una oportunidad importante para fortalecer la economía local, ya que genera un impulso económico directo en pequeños y medianos negocios.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar el consumo responsable y priorizar sus compras en comercios formalmente establecidos.