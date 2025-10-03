Canaco CDMX reporta pérdidas por 21 mdp tras marcha del 2 de octubre

octubre 3, 2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México reportó que la violencia del Bloque Negro y la marcha del 2 de octubre dejaron pérdidas económicas por 21 millones de pesos en tiendas del Centro Histórico.

Detallaron que 3 mil 442 unidades económicas cerraron anticipadamente, generando un impacto negativo en ventas de más de 16.7 millones de pesos. Además, los daños materiales superaron los 4.35 millones de pesos por saqueos y destrozos.

Los pequeños comerciantes expresaron su preocupación y rechazaron los actos violentos que desvirtúan el carácter pacífico y conmemorativo de la marcha.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que 94 policías resultaron hospitalizados y 29 civiles lesionados, de los cuales ocho tuvieron que ser trasladados a hospitales por gravedad.

La Cámara mostró solidaridad con los policías y medios afectados, y reconoció el esfuerzo del Agrupamiento Marabunta por mediar y evitar confrontaciones durante los disturbios.

Ante esto, exigieron a las autoridades implementar un protocolo que evite la repetición de estos hechos, denunciando que la escasa presencia policial y la respuesta tardía permitieron que se intensificaran los disturbios.

Los comerciantes alertaron que la violencia del Bloque Negro no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino también la reputación y el bienestar económico de la Ciudad de México.

Solicitaron al gobierno de Clara Brugada una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad ante megamarchas y medidas para proteger a manifestantes, policías e inmuebles históricos.