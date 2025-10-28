28 de octubre: Bienvenidas las Ánimas Solas

octubre 28, 2025

El Día de Muertos en México es más que una festividad; es un profundo ciclo de memoria y reencuentro que se extiende por varios días. En este calendario ritual, cada fecha está dedicada a un grupo específico de almas que regresan del Mictlán (el inframundo, según la cosmovisión mexica) a convivir con sus seres queridos.

Una de las jornadas más conmovedoras y que marca el inicio formal de la ofrenda es el 28 de octubre. Según la tradición popular, este día es cuando se coloca en el altar de muertos la primera luz, generalmente una veladora o vela blanca, dedicada a las “Ánimas Solas” o “Ánimas Olvidadas” (que a veces se reciben el 30 de octubre).

⇒ Junto a la primera luz, la tradición indica colocar una flor blanca (como la nube o el alhelí). A diferencia del vibrante cempasúchil (que guía a los adultos con su intenso color y aroma en días posteriores), el blanco es un símbolo que a menudo se asocia con el descanso y la paz.

Este 28 de octubre también está dedicado a aquellos a los que murieron en accidentes, homicidios o suicidios. Y aunque no sean nuestros familiares, abrirles la puerta es un acto de amor, de resistencia y de profunda humanidad. No llevan nombre. No hay fotografía. Solo una intención: que ninguna alma camine sola.

La colocación progresiva de elementos en el altar de Muertos a partir del 27 o 28 de octubre sigue una cronología específica, demostrando la complejidad de esta celebración. Aunque las fechas pueden variar ligeramente por región, el orden del reencuentro es el siguiente:

Este 28 de octubre nos recuerda que esta tradición de Día de Muertos no solo honra a los seres queridos de cada familia, sino que es un llamado a la solidaridad y la memoria colectiva. Se trata de incluir a aquellos que la muerte o el olvido ha despojado de un altar, asegurando que ninguna alma se quede sin la luz que necesita.