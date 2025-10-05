Participa en el taller gratuito de libro-arte en el Exconvento Betlehemita

octubre 5, 2025

>Explora el tránsito al Mictlán mediante diversas expresiones artísticas.

Xalapa, Ver., domingo 05 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura (SECVER) invita a participar en las sesiones del taller Relatos del Mictlán, Elaboración de libro-arte, los días lunes y jueves de octubre, hasta el 03 de noviembre, en el Centro Cultural Exconvento Betlehemita, en horario de 13:00 a 15:30 horas. La actividad es gratuita.

Impartido por las estudiantes de la licenciatura Enseñanza de las Artes, Valeria Montero y Darian Gómez, ofrece un espacio creativo para explorar el género del libro-arte a través de técnicas mixtas como bordado, acuarela, óleo pastel, collage y pintura con café, fomentando la experimentación artística y expresión personal.

Las y los participantes elaborarán un primer ejercicio experimental con una caja intervenida como metáfora de ataúd, y culminarán con la realización de un libro-arte que plasme un relato propio vinculado a las etapas del Mictlán. El taller concluirá con una exposición colectiva que reunirálas piezas realizadas.

La propuesta parte de la tradición del Día de Muertos y del valor cultural del Mictlán, entendido como el lugar de tránsito de las almas en la cosmovisión mexica. Los nueve niveles de este viaje son reinterpretados como etapas del proceso de duelo, aceptación, memoria, desapego y trascendencia, dando pie a la creación de obras que rescatan memorias personales y colectivas en torno a los seres queridos fallecidos.

Consulta más información sobre esta y todas las actividades que ofrece este espacio cultural en las redes sociales del @ExCBetlehemita. Sigue la cuenta de la @SECVERoficial para conocer las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.