Inicia en San Pablo Coapan el Festival de la Flor de Cempasúchil

octubre 18, 2025

Ariadna García

Xalapa,Ver.

Con la participación de decenas de familias, este sábado dio inicio el Festival de la Flor de Cempasúchil, una tradición que celebra el trabajo de los productores locales y marca el inicio de las festividades del Día de Muertos en la región.

El evento, que se realizará del 18 de octubre al 2 de noviembre, reúne a niñas, niños, jóvenes y adultos que cada año preparan con dedicación los campos de flor que llenan de color esta comunidad.

Durante el festival, los visitantes pueden disfrutar de exposiciones, venta de flores, comida tradicional, postres, artesanías y productos locales, elaborados por las familias que se dedican al cultivo.

Entre los principales atractivos destacan el atole de cempasúchil, los dulces típicos, el café de la zona y las coronas de flores así como las canastas de papel hechas a mano.

“Este festival es de las familias, porque todos participamos: los abuelos que siembran, los jóvenes que cortan la flor y los niños que aprenden a cuidarla”, comentó Santos Sosa, productor local.

Actualmente, más de 40 familias se dedican al cultivo de cempasúchil en unas 12 hectáreas de terreno, donde los visitantes pueden recorrer los campos, tomarse fotografías y conocer el proceso de siembra.

Los productores señalaron que los precios se mantienen accesibles para favorecer la venta y que más personas disfruten de esta tradición que da identidad a San Pablo Coapan y a todo el municipio de Naolinco.