Cae quinto vinculado al secuestro de la maestra Irma Hernández 

agosto 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- Fue aprehendido e imputado un quinto involucrado en el caso del secuestro y homicidio de la maestra y taxista, Irma Hernández Cruz, ocurrido el 18 de julio en el municipio de Álamo Temapache, al norte de la entidad veracruzana.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado se indicó que se logró la prisión preventiva contra el presunto responsable del secuestro agravado de la profesora.

“La Fiscalía General del Estado informa que, tras cumplimentarse una orden de aprehensión, por parte de elementos de la Policía Ministerial, en contra de José Ramón “N” como probable responsable del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima Irma Hernández Cruz, docente jubilada y taxista, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Regional Tuxpan realizó la imputación correspondiente”.

El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 116/2025.

Hay que recordar que fueron detenidos y vinculados a proceso previamente por el mismo delito de secuestro agravado, Victor Manuel “N”, Jose Eduardo “N”, Jeana Paola “N” y Octavio “N” y ahora, Jose Ramón “N”.