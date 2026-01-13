Continúa búsqueda del biólogo veracruzano, Miguel Ángel Loranca

enero 12, 2026

Familiares del ambientalista Miguel Ángel De la Torre Loranca, conocido por su trabajo en ecosistemas de la sierra de Zongolica, Veracruz, han exigido el apoyo de las autoridades municipales y estatales para localizar al biólogo, desaparecido desde el 21 de noviembre de 2025, sumando más de 40 días sin conocer su paradero.

De la Torre Loranca desapareció en la comunidad de Comalapa, municipio de Zongolica, Veracruz, tras acudir a una reunión con personas que lo citaron para dialogar. Esto fue confirmado por familiares y colectivos ambientalistas, quienes detallaron que después de la cita, recibieron llamadas exigiendo su rescate, perdiendo la comunicación posteriormente.

Además de ser un reconocido biólogo y conservacionista, Miguel Ángel es un aficionado de la fotografía de la naturaleza, por lo que colectivos ambientalistas se han sumado a esta búsqueda y apoyo por parte de las autoridades gubernamentales para encontrarlo.

Acciones para encontrar a Miguel Ángel de la Torre

Tras la desaparición del ambientalista, sus familiares hicieron público su caso el 31 de diciembre tras no ver una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. De esta manera, acudieron a Fiscalía estatal, Unidad Antisecuestros y a dirigirse a la oficina de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para solicitar apoyo.

Asimismo, a través de distintos perfiles en redes sociales, como el de Yeymy Hernández Castillo, se ha pedido a la ciudadanía comunicarse de manera anónima al teléfono 229 551 8740, en caso de contar con información verídica y útil sobre su paradero.

Por otro lado, de acuerdo con información del noticiero digital, Golpe Político, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que ya se está avanzando en la investigación sobre la desaparición del biológo veracruzano: “No adelanto los hechos, pero está muy adelantada y pronto se tendrá información oficial”, señaló.

El caso de Miguel Ángel De la Torre, no solo ha generado alarma en la sierra de Zongolica por inseguridad en la sierra, sino que también es un llamado a actuar frente a los peligros que siguen padeciendo los ambientalistas en el país.