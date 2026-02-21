Tras ejecutar 13 cateos en Veracruz, autoridades federales liberan a una persona privada de la libertad y detienen a 14 personas

febrero 21, 2026

• Las acciones fueron lideradas por elementos de Marina, FGR y SSPC, junto con Defensa y GN

• Se aseguraron armas de fuego, granadas, cartuchos, cargadores,10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga

Como parte de las acciones para brindar seguridad a la población de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, ejecutaron 13 cateos simultáneos en distintos domicilios, donde fueron detenidas 14 personas y se aseguraron armas de fuego, granadas, cartuchos, cargadores, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas.

Estas acciones derivan del seguimiento a una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida el 9 de enero del presente año en la colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz. A partir de estos hechos, los agentes de seguridad implementaron diversas técnicas de investigación y desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con dicha actividad delictiva.

Con base en los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo para intervenir inmuebles ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Como resultado de un despliegue operativo coordinado y simultáneo, se realizó la detención de nueve hombres y cinco mujeres, así como el aseguramiento de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga. Asimismo, en el lugar se liberó a una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se le brindó auxilio inmediato.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, la persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Estas acciones fueron posibles gracias a la estrecha colaboración con las autoridades estatales. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar en coordinación para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de la población del estado de Veracruz.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tras ejecutar 13 cateos en inmuebles en los municipios de Boca del Río y Veracruz, elementos de la Marina, FGR y SSPC detuvieron a 14 personas integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro, entre los detenidos está el líder de la célula Israel Enríquez Meneses, identificado como jefe operativo del CJNG en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río