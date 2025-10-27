Busca México que la ONU reconozca desaparición forzada por la delincuencia organizada

octubre 27, 2025

El Gobierno de México busca que la ONU reconozca las desapariciones forzadas cometidas por el crimen organizado.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Mañanera, en la que rechazó el mecanismo activado por la ONU para revisar si el delito en México es generalizado o sistemático, ya que, subrayó, el procedimiento no es claro en su justificación.

“Lamentablemente las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado (…), eso es lo que nosotros queremos que quede claro en estos documentos de Naciones Unidas que no queda claro. Eso se ha manifestado varias veces, y seguimos pues trabajando con ellos para que sea reconocido de esta manera”, destacó.

Sheinbaum Pardo subrayo que el Gobierno colabora con el Comité de la ONU para revisar y atender el tema, pero insistió que el organismo internacional debe clarificar los conceptos.

Hace cinco días, el Comité de Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) informó ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que activó el proceso para determinar si el delito en México es generalizado o sistemático, luego de que en marzo se activó por vez primera el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas con respecto a México.

Como parte de ello, se solicitó información al Estado parte para analizar el tema, lo que ocurrió el mes pasado, tras lo cual se hizo pública la activación del mecanismo, mismo que incluye llevar ante la Asamblea General el caso, en voz de su secretario general.

Ante ello, el embajador mexicano ante el organismo, Héctor Vasconcelos, rechazó la medida y subrayó que el Procedimiento debe reservarse para situaciones excepcionales y basarse en criterios objetivos “a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los estados parte y el Comité”.