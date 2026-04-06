Por inexacto, Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desaparecidos

Por inexacto, Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desaparecidos

abril 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe elaborado por un comité de expertos vinculado a la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en México, al señalar que contiene extrapolaciones metodológicas cuestionables y omisiones relevantes sobre las acciones recientes del gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el documento no proviene directamente de un órgano oficial de la ONU, sino de un grupo independiente asociado, lo que —subrayó— marca una diferencia en su carácter institucional.

“El análisis se basa en información de solo cuatro estados, en un periodo de 2009 a 2017, y a partir de ahí hacen una extrapolación hasta 2025”, explicó.

Sheinbaum sostuvo que el informe no se apega a la definición internacional de desaparición forzada, la cual implica participación directa del Estado con fines de represión o control político.

“Ese análisis queda fuera de la caracterización que hace la propia ONU sobre desaparición forzada”, enfatizó.

La titular del Ejecutivo también criticó que el comité no tomó en cuenta información enviada previamente por el gobierno mexicano, en la que se detallan acciones emprendidas desde 2019, entre ellas:

• Reformas legales en materia de desaparición

• Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda

• Coordinación con colectivos de familiares

• Nuevas estrategias de localización y atención

Indicó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación entregaron documentación al comité, pero esta fue ignorada en el informe final.

Sheinbaum fue enfática en sostener que, a diferencia de periodos pasados, el Estado mexicano actual no utiliza la desaparición como mecanismo de represión.

Reiteró que este delito está hoy principalmente vinculado a la delincuencia organizada, y no a una política estatal.

“Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como herramienta del Estado mexicano”, afirmó.

Pese al desacuerdo, la presidenta aseguró que México mantendrá comunicación con el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura y dar a conocer las acciones en curso.

El informe del comité será enviado a esta instancia internacional, por lo que el gobierno mexicano buscará incidir en la discusión desde canales diplomáticos.