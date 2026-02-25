Niega alcalde de Tuxpan financiamiento del crimen organizado en su campaña

febrero 25, 2026

Xalapa, Ver.- El alcalde de Tuxpan, Daniel Cortina, rechazó que su campaña electoral haya sido financiada con recursos del crimen organizado, como se señaló en una narcomanta difundida este miércoles 25 de febrero.

La mañana de este miércoles apareció un mensaje de presuntos criminales que afirman que aportaron dinero a la campaña del morenistas a través del director de la policía municipal, quien les apoyaría para dejar operar en la zona.

En entrevista realizada en el Congreso del Estado de Veracruz, el edil minimizó el contenido del mensaje atribuido a un grupo criminal que se identificó como un supuesto “grupo de empresarios” que habría apoyado económicamente su promoción a la alcaldía.

“Es completamente falso que hayan financiado mi campaña”, afirmó.

No obstante, reconoció que este mismo miércoles sostendría una reunión con Raymundo Torres Cruz, director de la Policía Municipal, quien fue señalado en la narcomanta como el presunto vínculo para hacerle llegar dichos recursos.

Respecto a los señalamientos difundidos en redes sociales contra el titular de la corporación municipal, el alcalde aseguró que Raymundo Torres Cruz cuenta con exámenes de control y confianza vigentes y actualizados durante el presente año. Añadió que su nombramiento forma parte de un acuerdo con la Secretaría de Marina, establecido desde la administración municipal anterior.

“Los exámenes de control y confianza fueron actualizados este mismo año. El nombramiento del director deriva de un acuerdo con la Marina, el cual se mantiene vigente, y hoy mismo tendremos una reunión con él”, puntualizó.

Cortina subrayó que no se puede dar validez a los señalamientos contenidos en una narcomanta, aunque reconoció que el tema genera inquietud en la administración municipal.

Indicó que, si bien se han registrado hechos delictivos en el municipio, evitó calificar a Tuxpan como un bastión del crimen organizado y sostuvo que los operativos conjuntos continúan para garantizar la seguridad de la población.

Explicó que el municipio cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la policía estatal, corporaciones que realizan rondines constantes en la zona norte del estado.

En otro tema, confirmó que la quema de vehículos registrada recientemente generó incertidumbre entre la población y provocó que algunos comercios no abrieran el pasado lunes; sin embargo, aseguró que la actividad comercial ya se encuentra restablecida.