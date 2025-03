Brasil: turista muere en escaleras del Cristo Redentor

marzo 18, 2025

Un turista brasileño de 54 años falleció el domingo 16 de marzo de 2025 mientras subía las escaleras del Cristo Redentor en Río de Janeiro. El incidente ocurrió alrededor de las 7:40 a.m., cuando el hombre comenzó a sentirse mal durante el ascenso. Los servicios de emergencia llegaron 24 minutos después pero no lograron reanimarlo.

El puesto médico del monumento no había abierto en el momento del incidente, ya que su horario de funcionamiento inicia a las 9:00 am, mientras que los turistas pueden acceder desde las 7:30 am. Además, el lugar carece de ambulancia permanente, puntos de hidratación, baños adaptados para personas con discapacidad y elevadores funcionales. La víctima tenía antecedentes de hipertensión y diabetes, según informes.

“El Santuario Cristo Redentor lamenta profundamente el fallecimiento del visitante en la escalinata del monumento y se solidariza con su familia en este momento de dolor”, declaró la administración del punto turístico.

Las autoridades cerraron temporalmente el acceso al monumento por orden de la Secretaría de Defensa del Consumidor de Río de Janeiro, exigiendo mejoras en los servicios médicos y de seguridad.

La empresa Trem do Corcovado, responsable del funicular y del puesto médico, anunció el reembolso de boletos y la suspensión de los trayectos en camioneta. El Santuario del Cristo Redentor criticó al Instituto Chico Mendes por no supervisar adecuadamente las labores de la concesionaria

“El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), responsable de supervisar la concesión del Alto Corcovado, ha permitido que se produzca una grave situación de falta de asistencia en el lugar. La falta de infraestructuras adecuadas pone en peligro no sólo la experiencia, sino sobre todo la seguridad de los miles de visitantes que acuden a diario a uno de los monumentos más emblemáticos del mundo”, se lee en un comunicado hecho a través de redes sociales.

El Cristo Redentor es uno de los monumentos más destacados en el turismo de Brasil, con 2.5 millones de visitantes anuales. Mide 38 metros de alto, pesa 1145 toneladas, y se ubica a 710 metros sobre el nivel del mar.