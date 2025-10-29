Suben a 132 los muertos por operativo policial en Brasil

octubre 29, 2025

La Defensoría Pública Regional, institución brasileña dedicada a ofrecer asistencia jurídica gratuita a aquellos que la necesitan, subió la cifra estimada en torno a la cantidad de muertos que dejó la reciente operación policial en Río de Janeiro, dejándola en 132 personas muertas.

Vale la pena mencionar que en una conferencia de prensa, la policía de Río de Janeiro situó la cifra en 119 personas fallecidas, incluyendo cuatro policías. No obstante, el gobernador del estado, Cláudio Castro, estimó el número en 58 muertos, aunque asegurando que la cifra podía cambiar debido a que los cadáveres se contabilizaban al llegar a la morgue.

El operativo se llevó a cabo este martes 28 de octubre y estaba orientado a ejecutar 100 órdenes de aprensión en contra de integrantes del Comando Vermelho, la segunda organización criminal más importante de Brasil, y que cuentan con mayor presencia en las favelas de Penha y Alemão.

El operativo contó con la presencia de 2 mil 500 agentes policiales y decenas de automóviles blindados, y se logró el arresto de 81 presuntos narcotraficantes, así como la recolección de 93 fusiles y media tonelada de droga.

Por otro lado, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, informó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar horrorizado por lo sucedido.