Dos adolescentes muertos en tiroteo frente a escuela en Brasil

septiembre 25, 2025

Un tiroteo en una escuela de Ceará, al nordeste de Brasil, dejó dos adolescentes muertos y tres heridos el jueves, de acuerdo con las autoridades.

Los primeros reportes indican que personas no identificadas dispararon desde la acera contra los jóvenes que se encontraban en el estacionamiento de la institución.

En el lugar de los hechos se hallaron drogas, una balanza de precisión y materiales para embalaje, lo que sugiere posibles vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social local no reveló la identidad de las víctimas y tampoco confirmó si se trataba de estudiantes.

El gobernador Elmano de Freitas calificó el suceso como un “incidente gravísimo e intolerable” y ordenó a la Secretaría de Seguridad tomar las medidas necesarias para investigar y evitar sucesos similares.

Por su parte, las autoridades continúan la búsqueda de los responsables, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y garantizar la seguridad en las escuelas.