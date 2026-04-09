Habrá mesa de trabajo con autoridades y empresarios para tratar tema de robo en carreteras

Habrá mesa de trabajo con autoridades y empresarios para tratar tema de robo en carreteras

abril 9, 2026

*Coparmex identifica puntos de alerta en Cantona sobre la carretera Veracruz-Puebla y en Maltrata, del lado de Córdoba

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El presidente de la Coparmex Xalapa, Arturo Blanco Hernández dio a conocer que el 17 por ciento de los delitos que afectan al sector empresarial actualmente tiene que ver con el robo en carreteras, seguido del delito de extorsión telefónica.

En entrevista, el representante empresarial refirió que se han identificado puntos de inseguridad para el transporte de mercancías en todas las regiones de la entidad veracruzana.

“Nosotros tenemos varios puntos neurálgicos de robo en tránsito (en carretera) de mercancía, la zona entre Veracruz y Puebla, por Cantona, la zona de Maltrata del lado de Córdoba, en el sur algunas partes y otras en la zona norte”.

En ese sentido, anunció que a finales de este mes de abril sostendrán una mesa de trabajo con autoridades de seguridad para establecer una agenda de trabajo que permita tener vinculación y reducir las afectaciones.

“¿Qué estamos haciendo? Hay una buena interlocución con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, donde el sector empresarial ha expresado sus preocupaciones en esas rutas y próximamente estaremos en una mesa de seguridad intentando construir una agenda que nos permita tener esa vinculación y revisar los temas que afectan a quienes transporten mercancías”.

Dicha mesa de seguridad con autoridades se tiene prevista en Xalapa a finales del presente mes, con representantes estatales y federales involucrados en la seguridad en carreteras.