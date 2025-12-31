Más de 6 mil trabajadores siguen en espera de una base en el Poder Ejecutivo

diciembre 31, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Son al menos 6 mil trabajadores de la administración estatal continúan en espera de ser basificados, algunos hasta con más de 20 años de servicio, relevó José Mayolo Garcia Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Entrevistado, el líder sindical reconoció que las últimas bases se otorgaron antes de la administración de Javier Duarte, es decir, hace más de 15 años.

“Siempre ha habido un interés y esa necesidad de basificar, son más de 6 mil trabajadores que llevan ya algo de antigüedad, laborando como personal administrativo. Oscilan entre los 15, 10 y hasta 20 años”.

En ese sentido, destacó que siempre se presenta en el Pliego petitorio de la revisión de condiciones generales, la petición de regularización de personal eventual o de contrato.

“Son temas presupuestales que ellos consideran ahí”, dijo el lider del sindicato de Poder Ejecutivo.

Finalmente, si bien tuvo conocimiento del despido de trabajadores con el cambio de administración, sostuvo que se les pagaron sus prestaciones conforme a la ley.