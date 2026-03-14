Aumentan reportes de serpientes y otros animales con la llegada del calor en Xalapa

Aumentan reportes de serpientes y otros animales con la llegada del calor en Xalapa

marzo 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con el inicio de la temporada de calor es común que aumente el avistamiento de serpientes y otros animales en la ciudad, informó el primer comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Luis Acosta Hernández.

En entrevista, explicó que durante esta época del año suelen recibir hasta 20 reportes mensuales relacionados con la presencia de serpientes y reptiles, los cuales salen de sus hábitats naturales debido al incremento de las temperaturas.

Detalló que en la región de Xalapa las especies que con mayor frecuencia se localizan son boas y otras serpientes que no son venenosas ni agresivas.

“Las boas que hemos encontrado no son venenosas ni agresivas. En realidad, nosotros los seres humanos fuimos invadiendo su hábitat y por eso ellas terminan regresando a la ciudad”, señaló.

El comandante explicó que, además del desplazamiento natural de los animales por el calor, en algunos casos los ejemplares que aparecen en zonas urbanas fueron liberados por personas que anteriormente los tenían como mascotas.

“Muchos estudiantes o personas compran animales como tortugas, iguanas o serpientes como mascotas, pero cuando ya no pueden cuidarlos los sueltan. Entonces esos animales terminan en la ciudad y causan temor entre la población”, comentó.