Aumenta consumo de drogas en adultos, pero baja en menores

diciembre 23, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Aunque el consumo de drogas ilegales y alcohol aumentó entre la población adulta en los últimos nueve años, México registró una disminución significativa en el consumo entre adolescentes, lo que evidencia el impacto de las políticas públicas de prevención, pero al mismo tiempo enciende alertas por la salud mental y la violencia en jóvenes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

Al presentar el estudio, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la ENCODAT no sólo mide hábitos de consumo, sino que analiza su relación con salud mental, determinantes sociales y comportamiento cultural, lo que permitirá diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La encuesta fue aplicada a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años, divididas en dos grupos clave: adolescentes (12 a 17 años) y adultos (18 a 65 años), y fue elaborada por la Subsecretaría de Salud, CONASAMA, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, como parte de la estrategia nacional “por la paz y contra las adicciones”.

Uno de los hallazgos centrales es el incremento del consumo experimental de drogas ilegales en adultos, que pasó de 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025.

En contraste, entre adolescentes el consumo disminuyó de 6.2% a 4.1%, lo que, según el funcionario, confirma que intervenir desde edades tempranas es clave para frenar el avance de las adicciones.

El cannabis se consolidó como la principal droga ilegal en el país, con un aumento en adultos de 9.3% a 13.3%. También se registraron incrementos en el consumo de alucinógenos y estimulantes tipo anfetamínico.

Sin embargo, entre adolescentes el consumo de cannabis bajó de 5.3% a 3.7%, mientras que otras drogas se mantuvieron estables o a la baja.

Respecto a los opioides, el consumo aumentó de 0.1% a 1.4% en adultos, aunque Kershenobich subrayó que sigue siendo bajo y que la prevalencia de fentanilo es mínima.

Destacó además que la reciente reforma para exigir receta médica en la venta de tramadol busca contener este fenómeno.

En el caso del alcohol, el porcentaje de personas que lo han consumido alguna vez pasó de 71% a 73.7%. El aumento fue más marcado entre las mujeres, cuyo consumo subió de 62.6% a 69.3%.

No obstante, el consumo excesivo en adolescentes cayó de manera contundente, al pasar de 8.3% en 2016 a 2.6% en 2025, lo que representa uno de los logros más relevantes de la estrategia preventiva, según el secretario.

La ENCODAT también muestra una reducción en el consumo de tabaco fumado, que bajó de 17.6% a 15.1%, pero advierte un incremento del uso de cigarro electrónico, que pasó de 1.1% a 2.6%, especialmente entre adolescentes.

Ante este panorama, Kershenobich señaló que el gobierno ya atiende esta transición con nuevas regulaciones y campañas educativas, y reiteró los riesgos del vapeo para la salud.

El apartado más preocupante del estudio corresponde a la salud mental, donde la población de 12 a 17 años concentra las mayores vulnerabilidades.

Las adolescentes mujeres presentan niveles más altos de malestar psicológico, tanto frente a hombres adolescentes como a la población adulta.

Además, los comportamientos suicidas —ideación, planificación e intento— fueron más frecuentes en adolescentes que en adultos durante el último año.

A esto se suma que 18.1% de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia, principalmente mujeres.

El estudio también detectó una mayor incidencia de conductas problemáticas en apuestas entre adolescentes, con predominio en hombres.

Kershenobich subrayó que los resultados de la ENCODAT serán la base para el diseño de políticas públicas preventivas, con prioridad en la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico, especialmente en adolescentes.

La encuesta completa, integrada por más de 170 páginas, será publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública y difundida para su análisis en la Revista de Salud Pública de México.