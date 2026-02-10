Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa

febrero 9, 2026

Los cuerpos sin vida de 5 de los 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron identificados este lunes por sus familiares; esto, luego de haber sido hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, un poblado a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición.

⇒ La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes pasado sobre la localización de restos humanos durante cateos en la zona serrana de Concordia, pero no se hizo pública inmediatamente la identidad.

Los trabajadores mineros identificados hasta el momento son: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O. Todos los fallecidos ya han sido reconocidos por sus familiares en el Servicio Médico Forense de Mazatlán. Los cuerpos ya reconocidos serán trasladados a Zacatecas (en dos casos), Chihuahua, Sonora y Guerrero.

En un comunicado emitido desde Vancouver, Canadá, la compañía Vizsla Silver informó que fue notificada por familiares de las víctimas de que sus colegas “han sido encontrados sin vida”. La compañía señaló que aún espera confirmación formal por parte de autoridades mexicanas y que proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso oficial.

Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que están “devastados por este desenlace y la trágica pérdida de vidas”, y expresó condolencias a las familias, amistades y a la comunidad de Concordia. También aseguró que la prioridad continúa siendo la localización con vida de los trabajadores que permanecen desaparecidos.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en seguimiento a la investigación iniciada, realizó la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde. También fueron hallados otros cinco cuerpos, en los que se trabaja en su identificación.