Asegura alcalde que en Xalapa hay bacheo permanente

octubre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dijo que hay un programa de bacheo permanente en avenidas importantes de la ciudad.

Ante las quejas de la ciudadanía por la mala condición de algunas vías, dijo que se está trabajando en ello.

“Estamos trabajando en ello, Obras Públicas no ha dejado de estar bacheando. Ya le pegamos a Miguel Alemán, a Lázaro Cárdenas, la Villahermosa y vamos a seguirlo haciendo”.

Expuso que por ahora trabajan en las congregaciones de Xalapa, pero que continuarán en otras vialidades.

“Ahorita se está haciendo el bacheo para las comunidades, tanto 6 de Enero, El Castillo y todo de aquel lado, hoy están allá”.

Islas Reyes apuntó que para este rubro hay cerca de 3 millones de pesos que se están invirtiendo para atender esta queja de la ciudadanía.