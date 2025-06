Artesanos de Coatepec se dicen discriminados por regidor Edson Corona

junio 22, 2025

Juan David Castilla

Artesanos del municipio de Coatepec se dicen discriminados y desplazados por el regidor Edson Tejada Corona, quien contendió por la alcaldía el pasado 1 de junio y perdió.

Los quejosos denunciaron, de manera anónima por temor a represalias, que el problema comenzó después de que se difundiera públicamente que Edson y sus familiares cobraban y hacían negocio con los pabellones artesanales que se colocan en el parque Miguel Hidalgo del Pueblo Mágico.

“Pues surge a raíz de la guerra sucia de los candidatos de Nacho Luna y Edson, que pierde Edson, y entonces Edson pues no nos llama, o sea, piensa que dentro de los artesanos hay, como te diré, pues que hubo personas que sacaron videos en donde ellos estaban cobrando y donde nos cobraban en un café y que el dinero no entraba a tesorería, pero en realidad los artesanos lo único que queremos es trabajar”.

Los artesanos del municipio se sienten discriminados y marginados debido a la preferencia hacia vendedores de otras regiones de la República Mexicana, a quienes les están otorgando los espacios para vender su mercancía.

“El programa de artesanos, como te diré, pues tenía un seguimiento, tiene un calendario, ya están las fechas calendarizadas y nos las están, desde el Día de la Madre, nos las están quitando”.

A pesar de contar con calendarios y pabellones programados, enfrentan incertidumbre y falta de apoyo del nuevo director de turismo, Juanky Álamos Rebolledo.

“Nos ponen encuestas para ver si vamos o no (a participar en exposiciones) dentro del palacio pues no es la misma venta, lo que esperamos son los pabellones, que aún nos faltan tres, que ya están calendarizados, pero sí hay como discriminación para nosotros, no nos toman en cuenta”.

Se trata de más de 80 artesanos de Coatepec quienes son afectados por las decisiones de ciertos funcionarios. Los pabellones artesanales programados en el parque de Coatepec se realizarán en vacaciones de verano, Día de Muertos y Navidad.