Aprueba Congreso renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la FGE

diciembre 8, 2025

Isabel Ortega. Xalapa, Ver.- Con el voto de la mayoría de los diputados locales, este lunes 8 de diciembre se aprobó la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, como fiscal general del estado, concluyendo de manera anticipada el periodo de 9 años para los que fue electa por el Congreso de Veracruz en mayo del 2020.

Durante la lectura de la correspondencia de la sesión de este lunes 8 de diciembre se dio entrada a un oficio en el que la fiscal expone los motivos que la llevaron a presentar su renuncia.

“Como es público y notorio, recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del Estado establece nuevas bases para la designación y la temporalidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Coincido con la bondad de la reforma además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la institución”, expresó Hernández Giadáns.

En el documento expresó su respaldo a la más reciente reforma por la que se da atribuciones a la gobernadora Rocío Nahle a designar y remover al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, “Por lo anterior, presento ante usted […] el cargo de fiscal general del Estado de Veracruz”, señala la carta que leyó el secretario de la Mesa Directiva, Alejandro Porras David.

Reconoce apoyo del Ejecutivo y logros en infraestructura y profesionalización

En su escrito, Hernández Giadáns hizo un recuento de los más de seis años al frente de la FGE, periodo en el que aseguró haber impulsado la tecnificación, homologación salarial, profesionalización del personal y el fortalecimiento de áreas operativas.

Destacó la construcción y mejora de infraestructura como la Unidad Integrada de Servicios Médicos Forenses de Nogales, el laboratorio de antropología forense, edificios administrativos y diversas rehabilitaciones en sedes regionales.

Sostuvo que su gestión enfrentó retos constantes, pero se logró avanzar con apoyo del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de instituciones federales y municipales. Afirmó que se trabajó para combatir la corrupción, mejorar la investigación de delitos y colocar a las víctimas en el centro de la actuación ministerial.

Listos para entrega-recepción; Congreso dará entrada a proceso de sucesión

En la parte final de la misiva, Hernández Giadáns precisó que permanecerá atenta al proceso legal de entrega-recepción una vez que el Congreso designe a la persona que sustituirá en la titularidad de la FGE.

El Congreso del Estado prevé discutir este mismo lunes la solicitud y avanzar en el procedimiento para nombrar a quien encabezará la Fiscalía tras la entrada en vigor del nuevo marco constitucional.

¿Cuándo se nombró a Verónica Hernández Giadáns?

La exfiscal general entró en funciones como encargada de despacho el 3 de septiembre del 2019, cuando la mayoría de Morena determinó quitar del cargo a Jorge Winckler por no haber acreditado los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo.

En 2020, el Congreso de Veracruz inició el proceso para elegir al nuevo fiscal, Verónica Hernández se inscribió y fue votada por la mayoría de los legisladores. La sesión se realizó el 28 de mayo, fue nombrada por un periodo de 9 años.