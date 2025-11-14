Anuncian estrategia para fortalecer turismo en Tulum

noviembre 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de México presentó una estrategia integral para fortalecer la actividad turística en Tulum, acompañada por la apertura histórica de accesos públicos a las playas, mejoras en infraestructura y una coordinación sin precedentes entre más de 15 dependencias federales, el gobierno de Quintana Roo y el municipio.

Las autoridades aseguraron que este esfuerzo busca consolidar al destino como el corazón turístico del Caribe mexicano bajo un modelo sostenible, justo y seguro.

Durante la exposición del informe turístico nacional, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que México vive uno de sus mejores momentos en materia turística, con incrementos significativos en visitantes internacionales, derrama económica y turismo nacional.

Sin embargo, dedicó un bloque especial para anunciar los avances y transformaciones en Tulum, destino que calificó como “gran motor del turismo mexicano”.

Hasta el 8 de octubre, Tulum había recibido 1 millón 348 mil 901 turistas, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos del país.

El aeropuerto internacional de Tulum también registró un repunte de 9.4% en pasajeros respecto al mismo periodo de 2024.

La ocupación hotelera alcanzó 75.8%, impulsada por el arranque de la temporada alta que se extiende de octubre a abril, uno de los periodos más fuertes para el Caribe mexicano.

Por instrucciones de la presidenta, la Secretaría de Turismo instaló el 13 de octubre una mesa de trabajo integrada por 15 dependencias federales, junto con el gobierno estatal encabezado por Mara Lezama y autoridades municipales.

La ruta estratégica está organizada en cuatro ejes prioritarios que ya contemplan más de 128 acciones, las cuales se revisan quincenalmente y se ejecutan tanto desde dependencias federales como en campo:

Regulación ordenada de atractivos turísticos

• Monitoreo constante de precios y aplicación de “Quién es quién”.

• Creación de un reglamento de uso adecuado y sostenible de playas. Manejo urbano y ambiental responsable

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano.

• Elaboración de un Programa Integral de Ordenamiento Ecológico. Desarrollo y promoción turística

• Lanzamiento de la campaña “Tulum Renace: Más Seguro, Más Justo y Sostenible”.

• Promoción de nuevas rutas turísticas y una cartelera cultural de alto impacto. Mejora integral de infraestructura

• Habilitación de un corredor deportivo y lúdico.

• Ampliación y apertura de accesos públicos a playas.

Uno de los anuncios más relevantes fue la apertura y habilitación de accesos públicos para garantizar el derecho de habitantes y turistas a disfrutar de las playas de Tulum, una demanda histórica de la población.

En el Parque Jaguar se habilitaron:

• Acceso tradicional, totalmente rehabilitado.

• Nuevo acceso sur, perfectamente señalizado.

Ambos conducen a las cuatro playas dentro del área natural protegida:

• El Faro

• Santa Fe

• Pescadores

• Playa Maya

Los senderos cuentan con señalética en piso y muros, permitiendo ingresar caminando, corriendo o en bicicleta.

En la zona hotelera se abrieron dos accesos inéditos:

• Playa Conchitas (km 4.5)

• Playa del Pueblo (km 5.5)

Es la primera vez que Tulum cuenta con accesos libres en esta franja, históricamente dominada por infraestructura privada.

Desde el Parque Jaguar, la gobernadora Mara Lezama reafirmó el compromiso de garantizar el derecho al acceso a la playa para locales, nacionales y extranjeros:

“Descansar y vacacionar es un derecho, no un privilegio. En Tulum reafirmamos playas libres todos los días del año”.

La gobernadora subrayó que la estrategia integral incluye:

• Verificación de precios para evitar abusos. • Ordenamiento urbano y ambiental. • Movilidad segura. • Inversión en infraestructura. • Servicios turísticos con calidez y enfoque de bienestar social.

Lezama también destacó que Tulum no solo es playa y sol, sino también gastronomía, artesanías, turismo rural y cultural, y anunció una robusta agenda de eventos para 2026, entre ellos:

• PGA Tour de Golf • Festival de Yoga • Festival de Cine • Art With Me • Convención Nacional de Bodas y Amor • Conciertos, incluido David Guetta y Santana

Además, confirmó que, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la presidenta, Tulum será sede del Tulum Air Show, como parte de la Feria Aeroespacial de México, con más de 20 mil asistentes previstos.

Tanto la secretaria de Turismo como la gobernadora coincidieron en que el objetivo central es construir un Tulum más sostenible, seguro, justo y ordenado, donde el turismo sea motor de prosperidad compartida, sin comprometer el equilibrio ecológico de uno de los paisajes más emblemáticos del Caribe.

“Tulum es hoy una muestra de lo que somos capaces de lograr cuando gobernamos de la mano del pueblo”, afirmó Mara Lezama.