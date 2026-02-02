San Lázaro espera ya reforma para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción: Monreal

febrero 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reiteró este lunes la importancia de la unidad al interior de Morena como factor determinante para enfrentar los próximos retos políticos rumbo a las elecciones de 2027 y tras el reciente reacomodo de liderazgo en el Senado.

En una declaración al concluir una reunión con legisladores morenistas, Monreal destacó que “el principal propósito y el principal objetivo que nos debe motivar a todos es la unidad”, subrayando que, en el contexto de cambio de responsabilidades, mantener cohesionada a la fuerza política “es clave para enfrentar con éxito el próximo proceso que tenemos en puerta”. ￼

La reacción del diputado se da luego de que el senador Adán Augusto López Hernández anunciara su decisión de dejar la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado para enfocarse en tareas político-electorales en territorio dentro del movimiento rumbo a los comicios de 2027, principalmente en la IV circunscripción que incluye varios estados del país. ￼

Monreal manifestó su “respeto absoluto” por la determinación de López Hernández y remarcó que la salida de éste no debe interpretarse como un debilitamiento, sino como un reacomodo estratégico. Además, aseguró que ve como “una fortaleza para el partido” que el senador asuma responsabilidad territorial, lo que contribuiría a preparar al movimiento opositor en las elecciones legislativas y locales. ￼

El coordinador morenista también negó que la renuncia de López Hernández responda a presiones internas o polémicas recientes, y defendió que el senador mantiene el respeto de su bancada y del movimiento. Monreal rechazó que López sea “un lastre” para la agrupación, aunque reconoció que cualquier investigación legal deberá seguir su cauce correspondiente ante las autoridades competentes. ￼

Al ser cuestionado sobre si él mismo había sido considerado para asumir alguna coordinación territorial, Monreal dijo que no ha habido tal ofrecimiento formal y que “es el partido el que decide”. Subrayó que estos nombramientos responden, principalmente, a la unidad del movimiento, la negociación política con aliados y la conducción correcta de procesos internos que deriven en triunfos electorales”.