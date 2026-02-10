Arranca el Carnaval de Veracruz con cartelera estelar y ocupación hotelera al 100%

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el secretario de Turismo del estado, Igor Fidel Rojí López, informó que este martes inició el Carnaval de Veracruz con la tradicional Quema del Mal Humor, marcando el regreso de la máxima fiesta del puerto a sus fechas tradicionales.

El funcionario destacó que el carnaval se extenderá hasta el 18 de febrero, con conciertos y eventos masivos en el Zócalo y la Macroplaza, donde se presentarán artistas como Carlos Rivera, Christian Nodal, Mon Laferte, Habana de Primera y Chiquito Team Band.

Señaló que la ocupación hotelera alcanza casi el 100%, lo que representa una importante derrama económica para el sector turístico. Asimismo, aseguró que habrá vigilancia para evitar abusos en precios por parte de prestadores de servicios.

“El Carnaval de Veracruz es una fiesta familiar y de identidad; queremos que el visitante se lleve una buena experiencia y regrese”, afirmó.