Álamo es el municipio más afectado por inundaciones: PC Federal

octubre 11, 2025

Redacción/Xalapa. La Coordinadora Nacional de Protección Civil (PC), Laura Velázquez, señaló que el municipio más afectado en el estado por las lluvias es Álamo, el cual se encuentra con suspensión preventiva de energía eléctrica, personal de Comisión Federal de Electricidad se encuentra a la espera de restablecer el servicio en cuanto sea posible.

Asimismo, PC se encuentra vigilando que no aumenten los niveles de ríos y presas

De igual forma, Velásquez indicó que todos los tramos carreteros federales se encuentran abiertos, no existen daños estructurales, solamente algunos deslaves que ya fueron limpiados, se reportaron únicamente 17 daños menores que se encuentran en proceso de limpieza.

Hasta el momento se encuentran participando más de 1,500 servidores públicos de Defensa, Marina, Guardia Nacional y Protección Civil en labores de apoyo y limpieza.

También se instalaron 19 consultorios móviles, albergues con comida caliente y pronto se iniciará con la vacunación en zonas afectadas.

En cuanto a seguridad, se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública para evitar actos de rapiña.

En próximas horas la gobernadora, Rocío Nahle, definirá si habrá suspensión de clases en municipios inundados.