Aguas abiertas Veracruz: Positiva presentación en eliminatoria estatal

febrero 22, 2026

Las aguas abiertas de Veracruz compitieron en su segunda eliminatoria hacia Olimpiada Nacional en Catemaco

Por: Fer Hernández

Las aguas abiertas de Veracruz continuaron con su calendario competitivo con la segunda etapa del Circuito Nacional en Catemaco, Veracruz, en donde hubo seis plazas para la Olimpiada Nacional 2026 en las diferentes categorías en disputa.

La jornada fue positiva para la representación de la Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz (ANAAV) que preside Mario Vázquez Honorato.

Las aguas de abiertas de Veracruz llenan el pódium

En la distancia de los 10 kilómetros, tras una pausa de varios minutos por la lluvia que cayó en Catemaco, el pódium se llenó de veracruzanos en la categoría 20-23 años.

Ramsés Miranda Vidal ratificó su status de número uno al ganar el primer lugar, seguido por Luis Mario Guzmán Delfín y Yael Vado Sánchez; cabe recordar que los dos primeros ganaron oro en la Olimpiada Nacional en 2025 con oro y bronce, respectivamente.

Los tres irán al último filtro que se hará el 12 de abril en aguas veracruzanas para tratar de conseguir uno de los 16 sitios de su categoría en la Olimpiada Nacional 2026.

También hay plazas en 7.5 kilómetros

El primer lugar de Marisela Escobar Falcón (16-17 años), en 7.5 kilómetros, le dio el pase al Selectivo Nacional de abril; la nadadora acabó en una hora, 51 minutos y 13 segundos, superando a Leslie Morales Puebla (Tamaulipas) y Saraí Lomelí Cárdenas (Jalisco).

También logró meterse a la última ronda clasificatoria, la veracruzana María Fernanda Trujillo Pérez, al acabar quinta con registro de 2:09:45.

Por los varones, Yitzhak Samuel Cervantes hizo lo propio, finalizando la distancia en la sexta posición con marca de 1:44:54.

Más boletos en cinco kilómetros

El veracruzano Jorge Salas Cuevas Novelo (14-15 años) se llevó el triunfo en los cinco kilómetros varoniles con registro de una hora, 13 minutos y 36 segundos, superando al mexiquense Miguel Ortega Espíritu y al jalisciense Alexis Osvaldo Leal Espíritu.

Pero el jarocho no clasificó solo, sino que le acompañará a la última eliminatoria Alonso López Compañ, que finalizó cuarto con 1:16:54.

Dos clasificados más en 2.5 kilómetros

En la prueba más corta del selectivo hecho en Catemaco, dos veracruzanos consiguieron su pase al Campeonato Nacional de aguas abiertas en la categoría 12-13 años.

En la rama femenil logró su pase Valentina Loredo Reyes, que además se subió al pódium al finalizar tercera con tiempo de 48:45 minutos; mientras que por los varones, Eddy Fernando López Cortés acabó cuarto para obtener su clasificación.

La ANAAV reconoce el trabajo

El presidente de la ANAAV, Mario Vázquez Honorato, subrayó la labor hecha por los nadadores y entrenadores para brindar estos resultados para el estado de Veracruz, con la confianza de que los tiempos mejorarán en el Campeonato Nacional.

Además de recordar que habrá una oportunidad más en Puerto Progreso, Yucatán el 15 de marzo próximo.