Aumenta demanda de apoyo en salud; Cáritas llama a donar ante falta de medicamentos

noviembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La organización Cáritas Xalapa realizará este sábado su colecta anual en el marco de la Novena Jornada de Oración por los Pobres, con la que la Iglesia católica busca reunir recursos para atender a personas en situación vulnerable, especialmente en el área de salud, donde la demanda de medicamentos ha ido en aumento.

De acuerdo con la contadora Eva Leticia Villagrán, el año pasado lograron reunir 2 millones 62 mil 778 pesos, 300 mil menos que en 2023, aunque esperan que este año la respuesta de la ciudadanía sea mejor.

“Las necesidades siguen aumentando, los gastos mensuales van de 400 mil a 500 mil pesos”, precisó.

Explicó que, aunque la colecta se realiza una vez al año, diariamente reciben donativos en efectivo o especie, los cuales permiten mantener los programas de ayuda. En 2024, Cáritas otorgó alrededor de 120 mil apoyos, equivalentes a 10 mil mensuales, a través de sus parroquias y casas de atención.

Entre sus principales gastos se encuentra el albergue de adultos mayores, donde se brinda atención médica, terapias, prótesis y acompañamiento espiritual con casi “cero voluntarios” y solo 11 trabajadores. Otras sedes importantes son la casa de Coatepec, que ofrece comedor y medicamentos, y la del centro de Xalapa.

Crece la demanda de medicamentos oncológicos

Andrea Arcos, integrante del equipo de Cáritas, destacó que actualmente la mayor presión se concentra en el área de salud, especialmente en la farmacia, que recibe entre 150 y 200 solicitudes diarias de distintos tipos de medicamentos.

“Principalmente ahora las necesidades se están yendo más hacia el área de salud. La farmacia es la que más recibe solicitudes, y hay una gran necesidad de medicamentos oncológicos, que son muy costosos”, dijo.