Advierte EEUU actividad militar en cielos de América Latina y el pacífico mexicano

enero 16, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La Administración Federal de Aeronáutica informó que durante los próximos 60 días podría haber actividad aérea militar en zonas de Centro y Sudamérica, así como algunas zonas de México, por lo que advirtió de riesgos en algunos vuelos.

En un informe que circula en internet y medios internacionales, se informa que el periodo de riesgo comprende hasta el 17 de marzo del presente año, por lo que algunos puntos del pacífico mexicano se podrían ver comprometidos.

Entre los riesgos que prevén están las interrupciones de navegación vía satélite, situación que ya llevó con anterioridad a que se cancelaran vuelos en distintos puntos del continente y que hoy podrían afectar a México.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que podrían iniciar ataques terrestres contra cárteles de la droga y, aunque no fue claro sobre la situación con México, declaró que algo se tendría que hacer en el país, ante la presencia de la delincuencia organizada.