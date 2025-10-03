Acepta Hamás el tratado de paz de Donald Trump y anuncia liberación de rehenes

octubre 3, 2025

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó hoy viernes 3 de octubre que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza, en el marco de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

A 4 días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un tratado de paz, la organización extremista de Palestina, Hamás, anunció que tomó la decisión de aceptar el planteamiento.

De acuerdo con lo informado el viernes 3 de octubre por Hamás, su decisión de aceptar el acuerdo de paz que planteó el presidente estadounidense implica ceder a la liberación de rehenes.

De la misma forma, la organización comunicó que la liberación de rehenes que forma parte del tratado de paz, se llevará a cabo bajo los mismos términos de la propuesta.

Aunado a ello, Hamás destacó que está dispuesta a dar inicio de manera inmediata a las negociaciones mediadas con las partes involucradas, para discutir lo términos y detalles del acuerdo.

Cabe destacar que al presentar su propuesta, el presidente Donald Trump fijó como plazo el próximo domingo 5 de octubre para que la organización extremista diera su respuesta.