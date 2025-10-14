Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perrita perdida

octubre 14, 2025

El reconocido jugador internacional de Gales y actualmente el refuerzo flamante de los Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, pidió ayuda por medio de sus redes sociales para encontrar a su perrita que se perdió durante su visita a Guanajuato.

El mediocampista británico había sido convocado por su selección para la fecha FIFA de octubre; sin embargo, una lesión provocó que fuera baja para los partidos internacionales de este mes.

En los días de descanso decidió visitar San Miguel de Allende, Guanajuato, en compañía de toda su familia y de su mascota, Halo. No obstante, durante el paseo, la mascota de los Ramsey se perdió en la zona de los Herreros, en San Gabriel.

Al no tener idea del paradero y no tener algún rastro del peludo, recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda para la localización del animal. De igual manera, pidió que cualquier información sea reportada al 5521072106.

Última ubicación e imagen de cómo es Halo, el perrito de Aaron Ramsey. / Fotos Instagram: @aaronramsey

Al pasar los días y seguir sin respuestas, terminaron por ofrecer una recompensa de 10 mil dólares (18 mil 510 pesos) a la persona que encuentre a Halo. Como lo indicaron en una de sus historias de Instagram, la perrita es muy importante para la familia.

En enero de 2015 el jugador de Gales había dado a conocer a Halo, y de la misma manera hizo una encuesta a sus seguidores para que le ayudaran a nombrar a la mascota.

Con una década a su lado, la mascota también acompañó a los Ramsey en su nueva experiencia en México, pero que ahora se ha convertido en una situación triste y difícil.