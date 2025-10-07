Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM

octubre 7, 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética han permitido identificar a por lo menos dos personas como presuntos responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias.

En un comunicado, la UNAM resaltó que estas personas también habrían realizado amenazas contra integrantes de la comunidad universitaria a través de medios digitales. Las autoridades han citado a los presuntos responsables a declarar para proceder conforme a derecho.

“La Universidad de la Nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”.

Asimismo, la UNAM exhortó a la comunidad universitaria a no compartir información que no haya verificada y a mantenerse al pendiente de los medios oficiales.

Este martes 7 de octubre, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 fueron desalojados por una presunta amenaza de bomba. En redes sociales, la comunidad estudiantil compartió que esperaban la llegada del Heroico Cuerpo de Bomberos para revisar las instalaciones, con la expectativa de retomar actividades aproximadamente una hora después.

Un día antes, el lunes 6 de octubre, en el retorno a las actividades presenciales en varias escuelas de formación media superior y universitaria de la Universidad Nacional, tres planteles de la UNAM tuvieron que desalojar sus interiores por amenazas contra la comunidad.

⇒ En la mañana se detectó un hoja con la advertencia de un artefacto explosivo dentro de los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por el cual tuvieron que evacuar al alumnado y no fue hasta después de medio día que retomaron sus clases.

Por su parte, en la FES Iztacala se activaron los protocolos de emergencia ante la amenaza de una posible situación de riesgo dentro de las instalaciones, mientras que en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 también fue desalojada por la presunta presencia de un aparato explosivo.