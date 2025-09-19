A su paso por aduanas se presentaron denuncias contra huachicol fiscal

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Salud de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que en su paso por la Administración de Aduanas se presentaron denuncias por evasión fiscal en casos de buques con declaración de transporte de aceites, cuando en realidad llevaban diésel o gasolina.

Al ser cuestionado sobre el tema del llamado «huachicol fiscal»

En ese sentido, recordó que el buque “Durango” detenido en el puerto de Tuxpan en 2020 se llevó a proceso legal y detenido porque falsificaban contenido.

«el buque Durango fue detenido y pasó de Tuxpan al puerto de Veracruz, le hicimos el procedimiento legal y fue detenido porque falsificaban contenido, en vez de declarar diésel o gasolina, declaraban aceites que no pagan IEPS”.

Ahued Bardahuil dijo que actuó de manera implacable contra este delito, y en su caso, no se presto. I se presta a ninguna situación irregular”.

Tras presidir la conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017 en México aseguró haber detectado estas irregularidades y que por ello procedió con las denuncias y que incluso al llevar el caso jurídicamente.

“lo denuncié, inclusive hay carpetas y hubo detenciones, se detuvo en Veracruz a un buque que quería descargar en Tuxpan, lo detuvimos y tuvieron que pagar como otro en el Pacífico por falsedad en declarar los contenidos”.