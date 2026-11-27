noviembre 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2026.- La política de salud en Veracruz no distingue colores, ideologías, diferencias de condición ni intereses ajenos al bienestar de la población y coloca a las personas en el centro de las decisiones. La inversión ejercida y las acciones ejecutadas en esta materia durante 2026 fueron presentadas ante esta Soberanía por la titular del ramo en la entidad con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La Comisión Permanente de Salud y Asistencia, integrada por las diputadas Laura Nayeli Mejía Larios, presidenta, y Astrid Sánchez Moguel, secretaria, y por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, vocal, dio inicio a la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Mariela Hernández García, a las 10:06 horas, cedió el uso de la palabra a la funcionaria y posteriormente a las y los representantes populares.

La funcionaria informó que el presupuesto destinado a la salud asciende a 20 mil 251 millones de pesos (mdp), de un total federal de 10 mil 128 mdp y el estatal de 10 mil 123 mdp, y que fueron destinados mil 638 mdp a remuneraciones y prestaciones del personal, 38 mdp en medicamentos y 39 mdp pesos a material de curación.

El abasto de medicamentos pasó de 17 millones en 2025 a 20 millones en 2026, un incremento de 17 por ciento. Con las Rutas de la Salud fueron distribuidas casi 30 millones de piezas de medicamentos y material de curación, además de la entrega directa a casi 900 establecimientos de atención médica, con una inversión en especie proporcionada por la federación de mil 910 mdp.

En atención de primer nivel, Veracruz pasó de 2.4 millones en 2025 a 3.5 millones en 2026. Con 78 unidades médicas móviles, fue posible dar casi 104 mil atenciones. A esto la titular de la SS sumó arriba de 144 mil egresos hospitalarios, casi ocho mil procedimientos quirúrgicos y más de 422 mil atenciones de urgencias, la adquisición de 60 ambulancias para 59 establecimientos de atención médica, en favor de 55 municipios con una inversión de 98 mdp.

La servidora pública dijo también que la federalización de los servicios de salud ha permitido fortalecer la atención médica gratuita, oportuna y de calidad mediante el trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal y las instituciones que integran al sector salud.

Explicó además que con el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), mujeres embarazadas recibieron más de 570 mil apoyos, a lo cual agregó más de 34 mil tamizajes neonatales, que favorecen la detección oportuna de enfermedades desde los primeros días de vida.

Para prevenir la muerte materna, este gobierno fortaleció la atención obstétrica con más de 32 mil eventos atendidos en hospitales y, mediante las posadas AME, recibieron alojamiento más de 900 mujeres embarazadas, con un acceso oportuno a los servicios médicos, lo cual contribuyó a reducir la muerte materna en 40 por ciento.

En materia de vacunación universal, reportó la aplicación de más de cinco millones de dosis, con un incremento de 53 por ciento alcanzando 95 por ciento de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año.

También informó alrededor de un millón de acciones de detección de diabetes, hipertensión, obesidad y alteraciones de los lípidos, casi 150 mil pruebas de detección de VIH, 70 mil tamizajes de hepatitis C, más de siete mil 300 pruebas rápidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad

Detalló las acciones consistentes en talleres y pláticas informativas, la reducción del número de casos de dengue en casi 40 por ciento, la certificación de Estado Libre de Paludismo, la vacunación y esterilizaciones de mascotas, cloración de agua en 151 municipios, la emisión de más de dos mil permisos y cien licencias sanitarias.

De acuerdo con Mariela Hernández García, en este año, fueron realizados 131 trasplantes de órganos, 80 de riñón y 51 de córnea, gracias a 53 donaciones, al trabajo de 13 unidades hospitalarias autorizadas y a la anuencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 11 casos médico-legales. En telemedicina, más de seis mil consultas en apoyo a las unidades médicas.

Por último, dio cuenta de casi tres mil 500 consultas médicas especializadas y de los servicios a distancia que pasaron de 35 a 57 especialidades y subespecialidades, un aumento de casi 63 por ciento.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron los diputados y las diputadas Liud Herrera Félix (Morena), Urbano Bautista Martínez (PVEM), Luz Alicia Delfín Rodríguez (PAN), Elizabeth Morales García (PT), María Elena Córdova Molina (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), Montserrat Ortega Ruiz y Héctor Yunes Landa, con preguntas relacionadas con las principales causas que originaron el desabasto de medicamentos y qué mecanismos implementaron para garantizar medicinas en las unidades y hospitales, instancia responsable de atender que pacientes tengan sus tratamientos, faltantes de medicamentos oncológicos y qué hicieron para resolverlo, aunado a la inversión para compras de emergencia de insumos.

Identificación de unidades médicas donde queden recetas sin surtir y qué hacen ante la reiteración de faltantes, estrategias para evitar la caducidad de medicamentos, resultado de canjes de lotes de medicinas próximas a vencer, competencias de la SS y del Imss-Bienestar ante abasto de medicamentos, presuntos actos de corrupción al interior de hospitales por robo de medicinas, funcionarios denunciados por el delito de acoso sexual, centros hospitalarios que cuenten formalizadas sus escrituras, inversión de más de 98 mdp para adquisición de ambulancias y atención de urgencias en zonas de difícil acceso.

Vigilancia a las acciones para combatir el dengue, operación anual de LimpiaVer y resultados que ha tenido, atención a denuncias de personas trabajadoras sobre falta de insumos, porcentajes de recetas surtidas completamente, gestiones ante la Federación para garantizar la suficiencia de materias en almacenes, solventación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de recursos no ejercidos, sanción a servidores públicos que dejaron caducar medicamentos y evaluación sobre cumplimiento de convenio del estado con Imss-Bienestar.

Labor de la Secretaría para dar cobertura a la infraestructura hospitalaria y atender la falta de especialistas en nosocomios, posible subejercicio de la dependencia, recorte de recursos destinados a salud, cifras sobre casos de cáncer de mama, campañas de vacunación implementadas, cirugías pendientes de realizar, familiares del delegado de Bienestar en la nómina de Sesver, compras consolidadas de medicamentos y qué porcentaje abarcaron, así como el motivo para no ejercer recursos federales.

A su vez, las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), María Elena Córdova Molina (MC) y el diputado Héctor Yunes Landa intervinieron en la segunda ronda con preguntas sobre la solventación de observaciones de la ASF, acciones emprendidas por los Órganos Internos de Control y ante la FGE por la presunta venta de medicamentos por parte de personal de salud y denuncias de conductores de las denominadas Camionetitas de la Salud por supuestos cobros indebidos en el mantenimiento de las unidades.

Nuevos brotes de sarampión, esquemas de vacunación para personal de salud y menores de edad, número de brigadistas activos del área de vectores, pago del bono a personal de salud mediante tarjetas electrónicas, disponibilidad de camas hospitalarias y la contratación de médicos especialistas, así como el cumplimiento de sus percepciones y las plazas pendientes por cubrir.

En materia de atención hospitalaria, los tiempos de espera para recibir tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan), reprogramación de cirugías suspendidas por falta de insumos, recursos destinados a quimioterapias y radioterapias, particularmente para niñas y niños con cáncer, compromisos asumidos con médicos y personal durante las mesas de trabajo derivadas de manifestaciones, parque vehicular de la SS y número de ambulancias funcionales y unidades que requieren sustitución.

Presupuesto destinado a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, estrategias para prevenir el contagio del gusano barrenador en humanos y atender los casos registrados y regularización del terreno donde se construirá el nuevo hospital de Misantla.

Asimismo, las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Nayelli Mendoza Camarillo (Morena) y el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) preguntaron por el abasto de medicamentos retrovirales, disponibilidad de fórmulas lácteas y pruebas rápidas en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), estrategias de prevención dirigidas a adolescentes, jóvenes y personas en situación de mayor riesgo, medicamentos con mayor desabasto y número de mastógrafos funcionales.

Además, la incorporación de médicos especialistas a hospitales comunitarios y rurales, contratación de becarios, pasantes y médicos residentes; regularización del personal eventual y contratado en hospitales, acciones para mejorar las condiciones laborales de los médicos internos, procesos administrativos del IMSS-Bienestar y su posible impacto en los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos y continuidad de los tratamientos para niñas y niños con cáncer.