noviembre 25, 2026

El gobierno de Donald Trump propuso nuevos aranceles a 14 socios comerciales, incluidas China y la Unión Europea, tras investigar el exceso de capacidad manufacturera.

La propuesta contempla aumentar 20% adicional los gravámenes a productos chinos y elevar los impuestos de importación sobre mercancías de otros países y territorios.

Entre los afectados figuran Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve importantes socios comerciales de Estados Unidos. Por su parte, México quedó fuera de esta ronda.

Estados Unidos argumenta que los subsidios de esas economías fomentan la sobreproducción y colocan a los fabricantes estadounidenses en desventaja competitiva.

Los gravámenes también pretenden compensar los ingresos arancelarios perdidos después de que la Corte Suprema limitara las facultades comerciales de Donald Trump.

El máximo tribunal de Estados Unidos determinó que el mandatario republicano no podía declarar una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer esos aranceles.

Un alto funcionario estadounidense presentó los detalles durante una llamada con periodistas, antes de que se publicaran las investigaciones comerciales sobre 14 países.

El funcionario, que pidió anonimato, aclaró que los gravámenes siguen como propuestas y evitó establecer fechas para su posible aplicación, presentada este 25 de noviembre.