Ebrard confía en que a finales de año EU flexibilice aranceles a acero, aluminio e industria automotriz

Ebrard confía en que a finales de año EU flexibilice aranceles a acero, aluminio e industria automotriz

octubre 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó de “injusta e injustificada” la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero, el aluminio y la industria automotriz mexicana, y confió en que antes de concluir 2026 el gobierno estadounidense dé una respuesta favorable a las gestiones de México para mejorar las condiciones comerciales de estos sectores.

El funcionario informó que el gobierno mexicano ha presentado argumentos, evidencias y descripciones detalladas de los procesos de fabricación que se realizan en el país, con el objetivo de demostrar la importancia de reducir los gravámenes y evitar afectaciones a la competitividad de las empresas nacionales.

“Encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto ese arancel. Eso no es suficiente. También hemos hecho una descripción del proceso de fabricación en México”, señaló Ebrard, al explicar las acciones emprendidas por la Secretaría de Economía para defender los intereses comerciales del país ante Washington.

Indicó que México también busca corregir las diferencias en las condiciones arancelarias frente a otros países, particularmente en sectores sujetos a medidas comerciales estadounidenses bajo la Sección 232, que permite imponer restricciones a las importaciones por motivos de seguridad nacional.

Ebrard sostuvo que existe una falta de alineación entre los aranceles y las condiciones otorgadas a distintos países, en comparación con las que enfrentan México y Canadá.

Por ello, el gobierno mexicano pretende que se realicen ajustes que permitan competir en condiciones más favorables con otros mercados.

Aunque reconoció que el mecanismo de descuentos implementado ha resultado positivo, señaló que México busca mejorar sus condiciones de acceso al mercado estadounidense y reducir las desventajas que enfrentan sus industrias frente a competidores internacionales.

“Sí esperaríamos que antes de que termine el año tengamos una buena respuesta”, afirmó el secretario, al referirse a las gestiones que mantiene México con el gobierno de Estados Unidos.

En paralelo, Ebrard informó que las conversaciones con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) son permanentes. Como parte de este proceso, anunció que en enero comenzarán consultas con sectores estratégicos del país para conocer sus planteamientos, identificar prioridades y preparar la posición mexicana ante la revisión del acuerdo comercial.

El objetivo será recoger las preocupaciones y propuestas de las distintas actividades productivas, en un contexto en el que México busca preservar las ventajas del tratado y fortalecer la competitividad de sus exportaciones.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de las metodologías para certificar el cumplimiento del requisito de al menos 35 por ciento de contenido nacional en los sectores de hidrocarburos, eléctrico y de biocombustibles.