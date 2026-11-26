noviembre 26, 2026

Las personas seleccionadas obtuvieron los mejores resultados en el examen aplicado por la Universidad Veracruzana; el Consejo General no intervino en la elaboración ni calificación de la prueba.

XALAPA, VER.- Un total de mil 506 personas avanzaron a la siguiente etapa del proceso de selección de las 480 que integrarán los 30 Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para el proceso comicial 2026-2027.

De acuerdo con los resultados del examen de conocimientos, 739 mujeres, 752 hombres y 15 personas no binarias obtuvieron los puntajes más altos en la prueba aplicada el pasado sábado por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana (UV).

Durante la sesión del Consejo General del OPLE, la consejera Marisol Delgadillo Morales precisó que el organismo electoral no participó en la elaboración de la batería de preguntas ni tuvo conocimiento previo de su contenido, por lo que los resultados corresponden exclusivamente a los conocimientos acreditados por las personas aspirantes en el examen aplicado por la UV.

La consejera explicó que el proceso continuará con la revisión de la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Código Electoral, el Reglamento de Designación y la convocatoria. Posteriormente, quienes cumplan con las disposiciones pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevistas, que estarán a cargo de las consejerías electorales.

En esta fase, las personas integrantes del Consejo General tendrán la oportunidad de conocer personalmente a los aspirantes y evaluar sus perfiles para seleccionar a las 480 personas que ocuparán los cargos en los 30 consejos distritales.

Delgadillo Morales también recordó que las designaciones serán resultado de una decisión colegiada del Consejo General. Además, los partidos políticos tendrán oportunidad de presentar observaciones sobre las propuestas, las cuales deberán ser revisadas antes de aprobar los nombramientos definitivos.

La consejera felicitó a las mil 506 personas que avanzaron a la siguiente etapa y señaló que serán notificadas oportunamente mediante el sistema habilitado para dar seguimiento a la convocatoria.

Fechas y etapas del proceso

En la convocatoria se registraron 6 mil 345 personas, de las cuales 4 mil 443 cumplieron los requisitos y pasaron a la etapa de examen de conocimientos. Sin embargo, únicamente 2 mil 880 se presentaron a la evaluación y mil 506 obtuvieron los puntajes necesarios para continuar.

Las personas aspirantes que deseen solicitar una revisión de su examen tendrán como fecha límite el 27 de noviembre, a las 18:00 horas. Para ello deberán enviar un escrito dirigido al OPLE Veracruz al correo electrónico revision.examen.odes@gmail.com.

A partir del 4 de diciembre, el Consejo General podrá aprobar y publicar la lista de quienes acreditaron los requisitos legales y avanzarán a la valoración curricular y entrevistas. También se darán a conocer las modalidades, sedes, fechas y horarios de estas actividades.

El OPLE seleccionará a 240 personas propietarias y 240 suplentes para integrar los 30 consejos distritales. La estructura contempla 30 presidencias, 120 consejerías electorales, 30 secretarías ejecutivas, 30 vocalías de Organización Electoral y 30 vocalías de Capacitación Electoral.

Los salarios mensuales autorizados son de 28 mil 583.90 pesos para las presidencias; 25 mil 338.54 pesos para las secretarías ejecutivas; 22 mil 026.79 pesos para las vocalías de Organización Electoral y Capacitación Electoral, y 11 mil 082.71 pesos para las consejerías electorales.

La aprobación de las 480 designaciones deberá realizarse a más tardar el 10 de enero de 2027, mientras que el 15 de enero deberán instalarse los 30 Consejos Distritales.

Estas instancias son órganos desconcentrados de carácter temporal, encargados de desarrollar las actividades correspondientes al proceso electoral en cada distrito y que concluyen sus funciones una vez que terminan las etapas comiciales.